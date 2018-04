Mourinho süüdistas Salahi müümises Chelsea juhtkonda

Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho teatas, et tal polnud omal ajal Chelsea juhendajana Mohamed Salahi mahamüümisega mingit pistmist.

Chelsea müüs Salahi 2016. aastal AS Romasse, kui Londoni tippklubi juhendas just Mourinho. Kuna egiptlane on teinud tänavu Liverpoolis hiilgava hooaja ja valitud juba ka Inglismaa meistriliiga parimaks mängijaks, on Salahi mahamüümist Mourinhole ette heidetud.

"Inimesed süüdistavad, et mina müüsin Salahi maha, kuigi tegelik olukord oli vastupidine," rääkis portugallane ESPN-ile.

"Mina olin hoopis see, kes Salahi ostis Chelsea`sse. Ent ta tuli klubisse noore poisina, polnud füüsiliselt veel valmis, polnud mentaalselt valmis, kultuuriliselt ja sotsiaalselt oli ta eksinud ning kõik töötas tema vastu. Otsustasime ta laenule anda ja ka tema palus seda," selgitas Mourinho ja lisas: "Ja mahamüümise otsustas Chelsea, okei? See polnud minu otsus."