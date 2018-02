Mourinho süüdistas ajakirjanikke valetamises

Manchester Unitedi peatreeneri Jose Mourinho sõnul ei vasta üldse tõele spekulatsioonid, mille kohaselt kahetseb Paul Pogba Unitediga liitumist ja soovib suvel klubist lahkuda.

Kui BBC küsis Mourinholt ajakirjanduses avaldatud spekulatsioonidele kommentaari, vastas portugallane: "Ma arvan, et te olete oma sõnakasutuses väga osav - sest kui te ütlete spekulatsioonid, siis te peaks tegelikult kasutama sõna valed. Ärge olge nii viisakas, olge objektiivne ja öelge valed."

"See on väga suur vale, et minu ja Pogba suhted pole head. See on suur vale, et me ei suhtle omavahel ja et ta tahab klubist lahkuda," lisas Mourinho.

Ühtlasi tunnistas treener, et Pogba pole kahtlemata piisavalt hästi mänginud ja nad mõlemad teavad seda: "See on minu ja tema (Pogba) probleem, et ta paremini mängima hakkaks. Te ei pea sellest kirjutamiseks valetama hakkama."