Mourinho sai klubijuhtidelt selge sõnumi: enne mängijate ostmist tuleb müüa

Manchester Unitedi juhtkond teatas peatreener Jose Mourinhole, et enne uute mängijate hankimist tuleb juhendajal mõnest jalgpallurist loobuda.

Eelmise aasta mais Unitedi peatreeneriks tõusnud Mourinho on siiani kulutanud uutele mängijatele juba 285 miljonit naelsterlingit. Septembris avaldatud majandusaruandest selgub, et klubi palgafond on Mourinho ajal kasvanud 13,5% võrra ja 263,5 miljonini.

Esimene mängija, kes võib jaanuaris lahkuda, on 2014. aastal Unitedile 27 miljonit maksma läinud kaitsja Luke Shaw, kes pole tänavu veel väljakule saanud. Viimase 12 kuuga on 22-aastane Shaw pidanud vigastuste ja kesise mänguvormi tõttu vaid neli liigamängu.

Küsimärk on ka poolkaitsja Marouane Fellaini kohal, kelle leping Unitediga saab läbi tänavuse hooaja järel.

Kuigi Mourinho ajal on ka müüdud 16 mängijat, on märkimisväärne summa teenitud vaid Morgan Schneiderlini (22 miljonit) ja Memphis Depay (16 miljonit) eest.

Pühapäevane kaotus Chelseale jättis teisel kohal asuva Manchester Unitedi liidrist Manchester Cityst kaheksa punkti kaugusele.