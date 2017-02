Jose Mourinho juhendatav Manchester Unitedi jalgpallimeeskond võitis täna võõrsil Leicester Cityt 3:0 ja pikendas oma kaotusteta seeria koduliigas juba 15 mängu pikkuseks.

See on juba üheteistkümnes kord, mil ManU on suutnud Premier League`is püsida vähemalt 15 mängu järjest ainsagi kaotuseta. Märkimisväärne on aga fakt, et viimati sai sellega hakkama legendaarne Sir Alex Ferguson, kes lahkus peatreeneri ametist kolm ja pool aastat tagasi.

United on tänase võidu järel 45 punktiga kuuendal kohal, kuid vahe esinelikuga on muutunud minimaalseks - Arsenal on kahe ja Liverpool veel vaid punkti kaugusel.