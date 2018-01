Mourinho ründas Scholesi: ta ainult kritiseerib ja on ilmselt Pogba peale kade

Manchester Unitedi jalgpalliklubi peatreener Jose Mourinho ründas pärast 2:0 võitu Evertoni üle klubi eksmängijat Paul Scholesi, kes kritiseeris hiljuti teravalt Paul Pogbat.

Scholes teatas laupäevase Southamptoni ja ManUtdi 0:0 viigimängu järel: "Pogba ei tundu mängijana, kes võiks sulle võite tuua, kuid just selle jaoks maksti tema eest 90 miljonit naela. Ta ei tundu ka kuigi heas vormis olevat. Kas ta ikka treenib korralikult?"

Mourinho kommenteeris eilse võidu järel ka Scholesi väljaütlemist. "Ta läheb ajalukku fenomenaalse mängijana, kuid mitte kommentaatorina. Scholes ainult kritiseerib," märkis Mourinho ja lisas: "Pogba mängib vahel väga hästi, vahel hästi ja vahel mitte nii hästi, kuid ta annab endast alati parima."

Mourinho vihjas, et Scholes on ilmselt kade, et Pogba teenib märkimisväärselt rohkem, kui inglane omal ajal. "See pole Pauli süü, et Pogba palk on märksa suurem kui Paul Scholesil. See pole ka Paul Pogba süü, jalgpall lihtsalt on selline."