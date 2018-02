Mourinho pärast üllatuskaotust: me oleks võinud kümme tundi mängida ja ikka poleks suutnud väravat lüüa

Manchester United pidi täna vastu võtma 1:0 kaotuse liigatabeli teises pooles asuva Newcastle Unitediga ning loomulikult oli pärast kohtumist nii mõndagi öelda klubi peatreeneril Jose Mourinhol.

"Jalgpallijumal oli nende poolt täna," põhjendas portugallane tänavuse hooaja viiendat kaotust.

"Me oleks võinud mängida kümme tundi ja ikka poleks löönud väravat," lisas ta, "pärast väravat tegid nad kõik, et enda värav puhtana hoida. Ma usun, et see on ilus viis võita mängu."

Tagatipuks ütles Mourinho, et Newcastle'i pallurid mängisid nagu loomad.