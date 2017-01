Jose Mourinho soovib Briti meedia andmetel Manchester Unitedi kaitseliini tugevdada Kreeka jalgpalluri Kostas Manolasega.

Kuna Eric Bailly sõitis Aafrika rahvuste karikale Elevandiluurannikut esindama ja Marcos Rojo sai nädalavahetusel vigastada, on Unitedi esindusmeeskonnas hetkel vaid kaks tervet keskkaitsjat.

Red Devilsit seostati Benficas mängiva rootslase Victor Lindelöfiga, kuid see tehing jääb ilmselt katki, kirjutab Metro. Sama väljaande teatel on Mourinho seetõttu jahtima asunud AS Roma 25-aastast Kostas Manolast.

Kreeka koondislane on tõusnud viimastel aastatel Itaalia meistriliiga üheks paremaks kaitsemängijaks ning on aidanud AS Romal tänavu teisele kohale tõusta. Väidetavalt tahab Itaalia klubi kreeklase müügi eest teenida üle 50 miljoni naelsterlingi.