Mourinho on valmis juba täna õhtul tegema pakkumise Reali ründaja eest

Kuigi tänane UEFA superkarikamatš on paljude fännide jaoks lihtsalt hooajaeelne sõprusmäng Madridi Reali ja Manchester Unitedi vahel, siis tegelikult on kaalul hoopis palju rohkemat.

Nimelt kui täna peaks Hispaania klubi ründaja Gareth Bale jääma algkoosseisust välja, võib Jose Mourinho juba peale tänast kohtumist teha pakkumise waleslase eest.

"Mina üritan oodata teda teisel pool ja olen nõus teiste peatreeneritega, kes teda enda meeskonda tahavad, võitlema hakata," ütles Mourinho lausa ähvardavalt matši eelsel pressikonverentsil.

"Kui ta mängib, siis ma ei mõtle enam nii, sest siis ta on treeneri ja klubi plaanides. Tal on endal ka motivatsiooni jätkata Realis," rääkis portugaallane, et austab mängija ja Zidane'i soove, kui Bale täna peaks kohtumises osa võtma.