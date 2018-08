Mourinho noris Manchester Cityga tüli: tippmängijaid võite osta, aga seisust mitte

"Ma pole seda näinud, kuid tean sellest filmist mõndagi. Minu esimene reaktsioon on, et kui sa oled rikas klubi, võid sa osta tippmängijaid, kuid seisust ei saa osta," sõnas Mourinho 10 miljonit naela maksma läinud filmi kohta ja lisas: "Teine reaktsioon on, et kuna ka mina olen selles filmis, võiksin ma ehk mingit tasu küsida."

Premier League`i eelmist hooaega ülekaalukalt domineerinud Manchester Cityl oli võimalus meistritiitel kindlustada juba 7. aprillil, kui koduväljakul võõrustati linnarivaal Unitedit. Avapoolajaks juhitigi 2:0, kuid lõpuks tuli vastu võtta valus 2:3 kaotus ja varajane tiitlipidu jäi ära.

Mourinho meenutas, kuidas City oli selleks päevaks valmistanud T-särgid kirjaga "Me tegime seda derbimängul".

"Kui nad saadavad mulle ühe sellise särgi, siis ma tasu enam ei küsi," tegi Mourinho City aadressil terava torke.