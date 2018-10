Mourinho ninanpis ajakirjanikele: homne pressikonverents toimub hommikul kell 8

Tõenäoliselt on tegu peatreener Jose Mourinho ninanipsuga ajakirjanikele, kes teda viimastel nädalatel ja kuudel korralikult on "praadinud". Lisatingimusena on pressile esitatud nõudmine pressikonverentsil avaldatu avaldada mitte enne kella 8.30.

Viimastel kuudel on nähtud palju pressikonverentse, kust Mourinho poole pealt minema on jalutanud. Augusti lõpus oli ta näiteks ühel meediakogunemisel kohal juba pool tundi varem ning kui küsimustega pihta hakati, muutus ta taas ninanaks ning lahkus laua tagant juba kaheksa minuti möödudes.

Manchester Unitedil on hetkel käsil halvim hooaja algus alates 1989/1990 hooaega. Seitsmest Premier League'i mängust on teenitud vaid 10 punkti, mis annab tabelis kümnenda koha. Hõisata pole midagi ka Meistrite liigas, kus tehti teisipäeval väravateta viik Valenciaga.

Inglise meedia teatel on Manchester Unitedi omanikud Mourinhole andnud armuaega seitsme mängu jagu. See tähendab, et portugallase saatuse otsustavad lahingud, mille seas on nii homne kohtumine Newcastle'iga kui ka kaks mängu Juventusega ning koduliigas veel Chelsea ja Manchester Cityga.

Ajalehe Daily Mail allika sõnul võib seis aga muutuda, kuid Manchester United peaks laupäeval Newcastle'ilt näiteks 0:3 sugeda saama. "Kui Newcastle võidab suurelt, võib see juba kohe lõppeda, aga tõenäoliselt hinnatakse olukorda pärast mängu Cityga. Kui kõik hästi läheb, veedab Mourinho ka jõulud siin," ütles allikas.

Kohtumine valitseva Inglise meistri ja linnarivaaliga leiab aset 11. novembril. Seejärel ootab Unitedit väike mängupaus kuni 24. novembrini, mil võõrustatakse Crystal Palace'it.