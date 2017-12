Mourinho ManCity'ga võitlemisest: nemad kulutavad äärekaitsjate peale sama palju kui teised ründajatele

Manchester Unitedi jalgpalliklubi peatreener Jose Mourinho tõdes, et neil on Manchester City'ga tiitli pärast raske heidelda, kuna viimased kulutavad uute mängijate peale lihtsalt rohkem raha.

Mourinho sõnul ei ole tema meeskonna koosseis lihtsalt piisavalt hea, et Premier League'i tiitli eest heidelda.

Mourinho on viimase 18 kuu jooksul kulutanud 320 miljonit eurot ning soetanud sellised staarid nagu Paul Pogba, Romelu Lukaku ja Nemanja Matic, kuid portugallase sõnul on seda vähe.

“Seda on vähe. Seda on vähe,“ korrutas Mourinho pärast Burnley'ga tehtud 2:2 viiki ajakirjanikele. “Manchester City ostab äärekaitsjaid sellise raha eest nagu teised ostavad ründajaid.“

Veel teatas Mourinho, et suurklubide käest nõutakse üleminekuturul võrreldes teistega rohkem raha. “Suure ajalooga tiime tavaliselt karistatakse üleminekuturul. Seda puhtalt nende eduka ajaloo tõttu,“ lisas Mourinho.

Nii Mourinhol kui ka ManCity juhendajal Pep Guardiolal on Inglismaal käimas teine hooaeg. Kui Mourinho on uutele mängijatele kulutanud eelpool mainitud 320 miljonit eurot, siis Guardiola on laiaks löönud 450 miljonit eurot.

Inglismaa kõrgliigas on ManCity 55 punktiga kindlaks tabeliliidriks. Ühe kohtumise rohkem pidanud Manchester United on 43ga teine ja Londoni Chelsea 42ga kolmas.