Mourinho: Manchester Unitedil on tulevikku ilma minuta ja minul ilma Unitedita

"Ma olen alati suhtunud kriitiliselt peatreeneritesse, kes lahkuvad klubidest ning räägivad seejärel, mis kõik juhtus ja keda süüdistada," teatas Mourinho Sky Sportsile.

"Me võime rääkida nii headest asjadest kui ka mitte nii headest, aga see ei ole mina. Ma tahan lihtsalt lõpetada ja öelda, et mäng on läbi. Ma loodan, et meedia austab mind sellisena."

"Manchester Unitedil on tulevikku ilma minuta ja mul ilma Unitedita. Aga ma tunnnen, et enne jalgpalli juurde naasmist on mul õigus normaalsele elule. Seda tahangi lähitulevikus teha," vihjas Mourinho, et võtab suurest jalgpallist väikse puhkuse.

Mourinho asendajaks määrati endine Unitedi pallur Ole Gunnar Solskjaer, kes täidab ManUtdi peatreeneri kohuseid hooaja lõpuni.