Mourinho: Manchester Unitedi jalgpallurid on raskustes, sest meedia korraldab inimjahti

United oli täna Old Traffordil Newcastle Unitedi vastu veel 70. minutil 0:2 kaotusseisus, kuid siis löödi kolm väravat ja võeti 3:2 võit.

"Kuigi ma olen juba 55 aastat vana, näen ma sellist inimjahti esmakordselt," teatas Mourinho mängujärgsel pressikonverentsil. "Ma tõesti arvan, et osad mängijad, kes pole tegelikult jahitavad, ei suuda selle pingega toime tulla."

"Nad olid mängu alguses lausa paanikas. Iga kord, kui pall oli meie karistusalas, kartsin, et nad löövad omavärava... Poolajal oli meil meeldiv jutuajamine. Me ei lubanud üksteisele, et võidame selle mängu, kuid andsime lubaduse, et anname endast kõik. Isegi kui mäng oleks lõppenud 2:2, oleks see olnud positiivne," tunnustas Mourinho oma mängijate pingutust.

"Ma olen kogu aeg jalgpalli armastanud, kuid hetkel on meie ümber liiga palju kurjust. Liiga palju," viskas portugallane taas kivi ajakirjanike kapsaaeda.

United tõusis tänase võiduga Premier League`is 8. kohale, Newcastle jätkab eelviimasena.