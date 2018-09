Mourinho kurjustas taas ajakirjanikega ning jagas neile õpetussõnu

Mourinho tegi sellise avalduse, sest polnud sugugi rahul ajakirjanikega, kes kirjutasid Rashfordi heade esituste järel, et andekas ründaja ei mahu paraku Unitedis algkoosseisu.

Eelmises liigamängus Burnelyga punase kaardi saanud Rashford kannab hetkel kolmemängulist võistluskeeldu ega saa enne septembrikuu lõppu Premier League`is kaasa lüüa.

"Ma arvan, et pühapäeval saan ma kõva kriitikat, et ma teda (Rashfordi) ei mängita, sest osade jaoks olen ma kujunenud kinnisideeks ja osadel on minu arvates probleeme tahtliku vale kirjutamisega," nõelas Mourinho.

Portugallane meenutas, et Rashford on tema käe all mänginud kahel esimesel hooajal kokku 105 kohtumist ning seetõttu tuleks ajakirjanikel oma kriitika suunata hoopis teiste treenerite pihta, kes ei anna Inglise noormängijatele piisavalt mänguaega.

"Marcus Rashford ei ole Dominic Solanke (Liverpooli ründaja), ta ei ole Ruben Loftus-Cheek (Chelsea poolkaitsja), ei ole Dominic Calvert-Lewin (Evertoni ründaja). Ta on Marcus Rashford, Manchester Unitedi mängija, kelle arvel on väga suur hulk mänge ja minuteid kõrgeimal tasemel," rõhutas Mourinho.

Manchester United kohtub pühapäeval võõrsil Watfordiga, kes on alustanud hooaega nelja järjestikuse võiduga ja kuulub esikolmikusse. United jagab hetkel 6 punktiga 7.-10. kohta