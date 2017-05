Mourinho kritiseeris taas mängugraafikute koostajaid: see on hullumeelsus!

Manchester Unitedi jalgpallimeeskonna juhendaja Jose Mourinho tunnistas, et pole nii rasket mängugraafikut kui tänavu terve oma treenerikarjääri jooksul kogenud.

Üleeile Tottenhamile kaotanud United sõidab homme külla Southamptonile, lõpetab pühapäeval Crystal Palace `i vastu koduse liiga hooaja ja mängib juba järgmisel kolmapäeval Euroopa liiga finaalis Ajaxiga. Terve hooaja peale tuleb Unitedil 62 mängu.

"Sellist mängude kuhjumist pole mul kunagi varem olnud. Terve karjääri jooksul pole ma eurosarjades alagrupimängude järel välja langenud ja vaid korra olen kaheksandikfinaalis kaotanud. Olen kümme korda poolfinaalideni jõudnud, mängime neid sarju alati pikalt. Ka karikamängudes jõuan tavaliselt kaugele. Koduse karikasarja olen võitnud ka Hispaanias, Itaalias ja Portugalis, seega on mul tavaliselt palju mänge. Kuid sellist graafikut pole kunagi olnud," sõnas Mourinho.

"Ja ma kordan ennast - tänan Michael Oliveri, sest me oleme FA Cupilt väljas. Kui meid oodanuks ka selle sarja poolfinaal, oleks asi katastroofiline. Mina ei tea, kuhu me oleks selle mängu pidanud mahutama. Kuna suured vigastused on ka kuhjunud, siis kahaneb ka mängijate arv pidevalt. See kõik on väga keeruline," lisas portugallane.