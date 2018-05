Mourinho kritiseeris "bussi parkinud" Chelseat: nad ei väärinud võitu!

Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho oli väga nördinud, et tema hoolealused jäid FA Cupi finaalis vaatamata suurele domineerimisele alla Chelsea`le.

United alistus täna Chelsea`le 0:1 ja lõpetas hooaja ainsagi tiitlitvõiduta. Londoni klubi võiduvärava lõi avapoolaja keskel Eden Hazard enda teenitud penaltist.

"Õnnitlen neid, kuid ma ei arva, et nad väärisid võitu!" põrutas Mourinho tänase karikafinaali järel, vahendab BBC.

"Ma arvan, et meie tiim oli väljakul parim, kuid selline see jalgpall juba on. Ootan huviga, mida meedia kirjutab. Ma tean väga hästi, mida tavaliselt kirjutatakse, kui United mängib nii nagu Chelsea täna," vihjas portugallane Chelsea kaitsetaktikale.

Pealelöögid olid täna Unitedi kasuks lausa 18:6 ning palli valdamine 66 vs 34%.