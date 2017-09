Mourinho kiitis Unitedi ostupoliitikat: säästsime vähemalt 100 miljonit

Manchester Unitedi jalgpallimeeskonna peatreener Jose Mourinho on väga rahul, et klubi suutis oma suvised ostud ära teha enne Neymari maailmarekordilist üleminekut PSG-sse.

Pärast Neymari tehingut, mis läks Prantsusmaa suurklubile maksma koguni 222 miljonit eurot, tõusid hinnad hüppeliselt ning klubidel tuli isegi keskpäraste mängijate eest välja käia ligi paarkümmend miljonit.

"Ma arvan, et me olime väga taibukad. Tundsime, et õhus on midagi, mis võib vutiturgu igaveseks muuta," sõnas Mourinho. "Ma arvan, et Lukaku oleks 31. augustil maksnud 150 miljonit ja Matic 60-70 miljonit. Säästsime väga kõvasti."

United ostis juuli alguses Lukaku ja Matici vastavalt 75 ja 40 miljoni naela eest.

"Neymar keeras kõik pea peale. Ma arvan, et kui Pogba tehing oleks endiselt maailmarekordiline, müünuks Liverpool Philippe Coutinho Barcelonasse 100 miljoni eest. Hetkel on kõik mängijad, kelle väärtus on 20 miljonit, väärt 40, pallurid, kelle väärtus on 40, väärt vähemalt 60 miljonit," lisas portugallane.