Mourinho kiire meelemuutus: aasta lõpuks esinelikusse jõudmiseks vajame imet

Portugallane oli 23. novembril öelnud, et United suudab aasta lõpuks Inglismaal kaheksandalt kohalt vähemalt neljandaks tõusta. Pärast 0:0 viiki Crystal Palace`iga ja 2:2 viiki Southamptoniga muutis Mourinho aga meelt.

"Aasta lõpuks esinelikusse jõudmiseks vajame imet. Nüüd on meie eesmärk pisut teine - peame enda ees olevate klubidega vahet vähendama," sõnas Mourinho.

Küsimusele, kas Manchester Unitedi praegune seitsmes koht on piisavalt hea, vastas ta, et nende ees asuv Everton on teinud väga suuri kulutusi, aga pole esinenud palju paremini: "Ma ei arva, et Everton lõpetab selle hooaja meist kõrgemal."

ManUtd kaotab 14 vooru järel liider Manchester Cityle juba 16 punktiga, esinelikust lahutab neid kaheksa silma.