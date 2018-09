Mourinho keelas Manchester Unitedi bossidel Ronaldot osta

Ajaleht Daily Mirror avaldas, et korralduse mängijateturul Ronaldost käed eemal hoida andis peatreener isiklikult, öeldes klubi juhatuse aseesimehele Ed Woodwardile, et 100 miljoni euro kulutamine mängija ostule ja veel iganädalane väljaminek 558 000 portugallase palga peale on lihtsalt ebamõistlik.

Seega liituski Ronaldo Torino Juventusega, kes selliseid summasid maailma hetke parima mängija kohta paljuks ei pidanud. Old Traffordile Ronaldo peagi siiski naaseb, sest Manchester United ja Juventus loositi Meistrite liigas ühte alagruppi.

Mourinho prioriteet oli sel suvel kulutada raha kaitsjate peale. Manchester Unitedi soovinimekirjas olid eespool Harry Maguire, Toby Alderweireld ja Diego Godin, kuid nimetatud kolmikust ükski Manchesteri ei jõudnud. Selle asemel tugevdati meeskonda Fredi, Diogo Daloti ja Lee Grantiga, kelle peale kulus 83 miljonit eurot. Mourinho on väidetavalt pahane, et klubi polnud nõus rohkem uutesse mängijatesse investeerima.

Manchester Unitedil seisab täna kell 18 ees võõrsilmäng Burnleyga. Meediast on läbi käinud väiteid, nagu võiks Mourinho kaotuse korral juba sule sappa saada.