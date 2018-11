Mourinho kavatseb kaks kõrgehinnalist keskkaitsjat maha müüa

Ajalehe The Telegraphi andmetel on ka peatreener Jose Mourinho andnud nõusoleku, et juhtkond võib nimetatud mängumehed maha müüa.

Portugallane on peamise keskkaitsepaarina kasutanud Chris Smallingut ja Victor Lindelöfi.

Bailly mängis viimati eelmisel kuul Newcastle Unitedi vastu, kus ta vahetati pingile juba 19. minuti järel. Pärast seda jäeti Bailly Manchesteri derbimängu koosseisust sootuks välja. Marcos Rojo pole aga sel hooajal Unitedit veel kordagi esindanud.

The Telegraph kirjutab, et Manchesteri suurklubi võib oma kaitseliini tugevdada kas Nathan Aké, Milan Skriniari või Jerome Boatengiga.

United maksis kaks hooaega tagasi Bailley eest Villarrealile 30 miljonit naela, Rojo toodi meeskonda 2014. aastal Lissaboni Sportingust 16 miljoni eest.