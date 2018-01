Mourinho kavatseb Alexis Sancheze ManCity nina alt ära napsata

Alexis Sanchez. Foto: IAN KINGTON, AFP/Scanpix

Inglismaa meedias on pikka aega kirjutatud, et Londoni Arsenali tähtmängija Alexis Sanchez liitub oma kunagise juhendaja Pep Guardiolaga ning tõmbab selga Manchester City särgi. Nüüd on mängu sekkunud aga Manchster Unitedi peatreener Jose Mourinho.