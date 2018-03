Mourinho kavandab Manchester Unitedis suurpuhastust

Jose Mourinho Old Traffordil

Manchester Unitedi jalgpalliklubi peatreener Jose Mourinho tahab suvel välja vahetada lausa kümmekond oma esindusmeeskonna mängijat.

Vasakkaitsja Luke Shaw võib olla esimene mängija, kes suvel Unitedist lahkub, kirjutab Inglismaa ajaleht The Mirror. Mourinho polnud viimases Brightoniga mängus kaitsja panusega üldse rahul ja vahetas ta välja juba avapoolaja järel. Neli hooaega tagasi maksis United Shaw eest FC Southamptonile koguni 30 miljonit naelsterlingit.

Lisaks Shaw`le on üsna kindlalt lahkumas Daley Blind, Matteo Darmian, Marouane Fellaini, Zlatan Ibrahimovic ning sportlaskarjääri lõpetav Michael Carrick. Lahkujate nimekirjas on aga veel rida mängumehi, kelle hulgas olevat nii Chris Smalling kui Ander Herrera ning üllatuslikult ka Anthony Martial ja Juan Mata.

Mirrori andmetel on Mourinho klubi tegevjuhi Ed Woodwardiga juba kohtunud ja suveks plaane teinud. Mõistagi kavandab Manchesteri suurklubi nii suure arvu mängijate lahkumise korral ka rea uute vutimeeste ostmist.

Manchester Unitedi ainsaks tiitlilootuseks on tänavu jäänud Inglise karikasari, kus on jõutud poofinaali ja kohtutakse Tottenham Hotspuriga. Premier League`is on United teisel kohal, kaotades liider Manchester Cityle juba 16 punktiga, meistrite liigast kukuti üllatuslikult välja juba kaheksandikfinaalis Sevilla vastu.