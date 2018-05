Mourinho kauaaegne abiline lahkub Manchester Unitedist ja hakkab peatreenerina karjääri tegema

Jose Mourinho kõrval 17 aastat abitreenerina töötanud portugallane Rui Faria teatas, et lahkub hooaja lõppedes Manchester Unitedist, et ise peatreenerina karjääri tegema hakata.

42-aastane Faria on Mourinho parema käena töötanud lisaks Unitedis veel Chelseas, Madridi Realis, Milano Interis, Portos ja Leirias.

"17 aastat... Leirias, Portos, Londonis, Milanos, Madridis, uuesti Londonis ja Manchesteris. Oleme koos treeninud, mänginud, reisinud, õppinud, naernud ja valanud õnnepisaraid. See poiss on nüüd meheks saanud. Intelligentne õpilane on nüüd jalgpalliekspert, valmis edukaks karjääriks peatreenerina," ütles Mourinho Manchester Unitedi kodulehel.

Pole veel teada, kus Faria oma treenerikarjääri jätkab, kuid mõned kuulujutud on teda seostanud isegi Londoni Arsenaliga, mille tüür peagi Arsene Wengerist vabaks jääb.