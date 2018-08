Mourinho hurjutas ajakirjanikke: meediat lugedes jääb mulje, et kukkusime esiliigasse

"Mul on raske uskuda, et me lõpetasime mullu teisena. Kui ma kuulan ja loen uudiseid - vahel ma seda siiski teen -, siis ei usu ma, et olime teised, sest teil on oskus näidata teise koha saanud meeskonda kui esiliigasse langejat," nõelas Mourinho ajakirjanikke. "Mul on sellest tõesti raske aru saada."

United on viimastel päevadel jahtinud Tottenhami kaitsja Toby Alderweireldi ja Leicesteri kaitsja Harry Maguire allkirja, ent Mourinho vihjas täna, et ilmselt jäävad need üleminekud ära.

Briti ajakirjandus ongi suvel Mourinhot kritiseerinud eelkõige selle eest, et United, kes kaotas kevadel meistriks tulnud Manchester Cityle koguni 19 punktiga, on meeskonda tugevdanud vaid Diogo Dalot` ja Frediga.