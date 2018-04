Mourinho hakkab "vihatud" rivaali igatsema: loodetavasti Wenger ei lahku jalgpallist

Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho ütles Arsene Wengeri loobumisotsust kommenteerides, et loodetavasti jääb prantslane ikkagi jalgpalliga seotuks.

68-aastane Wenger andis täna teada, et käesolev hooaeg Arsenali eesotsas jääb talle viimaseks. Prantslane on hetkel Premier League'i kõige pikemalt ametis olnud peatreener, sest asus Arsenali juhtima juba 1996. aastal.

Kui Mourinho 2004. aasta suvel Chelsea peatreeneriks tõusis, oli Wenger viinud Arsenali ilma ühegi kaotuseta Inglismaa meistriks. Pärast portugallase saabumist ei suutnud Wenger aga enam kordagi Arsenali meistritiitlini tüürida.

Kuigi Mourinho ja Wenger on omavahel korduvalt vihast sõnasõda pidanud - seda nii ajakirjanduse vahendusel kui platsi kõrval näost-näkku -, tunnistab portugallane, et austab Wengerit väga.

"Nagu jalgpallurid on üksteise peale tihti vihased, juhtub seda ka treenerite vahel, kuid väga sageli on kõige enam probleeme just nendega, keda kõige rohkem austatakse," märkis Mourinho Wengeri kohta. "Ma loodan, et ta ei lahku jalgpallist. Olen kindel, et Arsenali klubi, kelle heaks ta on niivõrd palju head teinud, oskab Wengerit vääriliselt ära saata."

"Mina mõistan tema saavutusi suurepäraselt. Kolm Premier League`i tiitlit, seitse FA Cupi võitu, raske töö, mida ta tegi Jaapanis ja Prantsusmaal, kõik, mida ta tegi Prantsuse jalgpalli heaks," kiitis Mourinho prantslase saavutusi.