Mourinho: esinelikusse jõudmine on välistatud, keskendume täielikult Euroopa liigale

"Jah, nüüd on kõik kaardid Euroopa liigal," tunnistas Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho pärast tänast 0:2 kaotust Londoni Arsenalile.

Portugallaselt teenisid täna puhkepäeva nii Eric Bailly, Paul Pogba, Daley Blind, Marcus Rashford kui Antonio Valencia, kes ei reisinud Londonissegi.

Mourinho hoiab nimetatud mängijaid neljapäevaseks Euroopa liiga poolfinaali korduskohtumsies Celta Vigoga. Avamängu United võitis 1:0, sarja võitja tagab teatavasti uueks hooajaks koha Meistrite liigasse.

"Mul on hea meel Arsenali üle. See on esimene kord, kui ma tulen Highburylt või Emiratesilt ära sedasi, et nad on õnnelikud," tögas Mourinho siiski ka Arsenali lootsi Arsene Wengerit, kes polnud varem Inglise liigas tema meeskondadest jagu saanud.