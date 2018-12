Mourinho enne suurt mängu: Klopil on aeg hakata tiitleid võitma

Kui Liverpool on võitnud sel hooajal Premier League`is 16-st mängust juba 13 ja hoiab 42 punktiga liidrikohta, siis kahvatult esinev Manchester United on 26 silmaga alles kuues.

Kuigi Unitedi seis pole kiita, pidas nende peatreener Jose Mourinho oluliseks meenutada, et Liverpooli boss Jürgen Klopp pole võitnud Inglismaal veel ühtegi tiitlit.

"Ma ei tea, ilmselt see sõltub sellest, kuidas asjale läheneda. Minu arvates on tiitlite võitmine oluline," teatas Mourinho, kes on Unitediga võitnud Euroopa liiga, Community Shieldi ja Carabao Cupi.

"Tiitlivõidud loevad eriti siis, kui sul on potentsiaali nende eest võidelda ja kui sa ütled nende võitmise oma eesmärgina välja. Minu teada on Jürgen (Klopp) juba välja öelnud, et nende sihiks on võita Premier League," lisas portugallane, kes on võitnud meistritiitli nii Portugalis, Hispaanias, Itaalias kui Inglismaal.

Klopp on Liverpooli juhtinud Meistrite liiga, Euroopa liiga ja FA Cupi finaali, kuid sakslane püsib Inglismaa klubis neljandat aastat tiitlivõiduta.