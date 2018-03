Mourinho avaldas Premier League`i kõigi aegade halvima peatreeneri

Manchester Unitedit juhendav Jose Mourinho tituleeris hollandlase Frank de Boeri Premier League`i kõigi aegade kõige kehvemaks peatreeneriks.

Portugallane tegi sellise avalduse pärast seda, kui De Boer oli Mourinhot kritiseerinud selle eest, et ta ei anna Marcus Rashfordile - kes lõi Liverpoolile kaks väravat - piisavalt mänguaega.

"Mul on kahju, et Mourinho on Unitedi peatreener, sest tavaliselt antakse noortele inglastele mänguaega ja võimalust eksimiseks. Mourinho pole aga selline, ta tahab kohe tulemusi ja võite," kritiseeris De Boer pärast Unitedi võidumängu BT Sporti stuudios.

Mourinhot ajas selline jutt tõsiselt närvi ning ta meenutas, kuidas De Boer vallandati hooaja alguses Crystal Palace`ist kõigest 77 päeva järel.

"Ma lugesin ühte avaldust Premier League`i kõigi aegade kõige kehvemalt peatreenerilt, Frank de Boerilt. Seitse mängu, seitse kaotust, null väravat," sõnas Mourinho sapiselt Meistrite liiga pressikonverentsil ja lisas: "Tahan siinkohal tänada Unitedi noorteakadeemia treenereid, kes Marcuse arengule hoo sisse lükkasid, ja mr Van Gaali, kes talle esimesel hooajal võimaluse andis. Kui ma lähen aga numbritesse ja vaatan, kui palju ta (Rashford) on mänginud minu eest mullu ja sel hooajal, siis on ta arvatavasti viie kõige enam mänge pidanud vutimehe hulgas."

Manchester United võtab homme õhtul Meistrite liiga kaheksandikfinaali kordumängus Old Traffordil vastu Sevilla, kellega võõrsil tehti 0:0 viik.