Mourinho avaldas mitu uut mängijat Manchester United veel palkab

Jose Mourinho teatas, et tahab suvel Manchester Unitedi rivistust tugevdada veel kahe jalgpalluriga.

Mulluse Premier League`i hooaja alles kuuendal kohal lõpetanud United on suvel hankinud kaitsja Victor Lindelöfi Benficast ja ründaja Romelu Lukaku Evertonist.

"Me pole oma ust veel sulgenud, me pole rahul vaid Lukaku ja Lindelöfiga. Tahame rohkem uusi mängijaid, tahame nelja meest. Seega 50% meie tehingutest on tehtud," sõnas Mourinho, vahendab Metro.

Portugallane on jätkuvalt optimistlik, et suudab Chelseast üle meelitada Nemanja Matici. Lisaks on Unitedil käsil intsensiivsed läbirääkimised Interi mängumehe Ivan Perisiciga. Mourinho pole ka varjanud, et sooviks uuesti klubis näha nende eelmise hooaja suurimat väravakütti Zlatan Ibrahimovici, kes peab aga hooaja esimesed kuud vigastuse tõttu vahele jätma.