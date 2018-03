Mourinho asus taas kurtma: ManCity võib saada ülikõvaks

Manchester Unitedi jalgpalliklubi peatreener Jose Mourinho leidis taas, et neil on raske Manchester Cityga konkureerida. Portugallase meelest võib suvel asi minna veelgi hullemaks.

Manchester City on tänavu tegemas suurepärast hooaega ning Premier League'i tiitli kindlustamine on nende jaoks juba sisuliselt vormistamise küsimus. Meistrite liigas on Manchester City jõudnud veerandfinaali, kus kohtutakse Liverpooliga.

Mourinho on pärast 2016. aastal Unitediga liitumist kulutanud uutele mängijatele umbes 350 miljonit eurot, kuid vajab enda sõnul veelgi suuremaid investeeringuid, et ManCityga konkureerida.

“Kui nad investeerivad ka edaspidi meist rohkem või kasvõi meiega sama palju, siis saab meil olema väga raske,“ kurtis Mourinho.

“Reaalsus on see, et mõned klubid on juba praegu valmis võitma. Teised klubid ei ole aga veel valmis võitma. Üks asi on minna üleminekuturul hulluks, kuid teine asi on stabiilne protsess, millega meeskonda üles ehitatakse,“ sõnas Mourinho.

“Kui meiega võrreldes paremas seisus olevad klubid lõpetavad investeerimise, siis oleme nendega võrdsed. Kui nad aga jätkavad või teevad seda meist suuremas mahus, siis oleme raskustes,“ tõdes ta. “Nicolas Otamendi, Kevin De Bruyne, Fernandinho, David Silva, Raheem Sterling ja Sergio Agüero on investeeringud juba paari aasta tagusest ajast. Neil (Manchester Cityl) on juba vundmanet paigas.“