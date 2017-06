Monaco poolkaitsja on liitumas Londoni Chelseaga

Inglise meedia väitel on Londoni Chelsea väga lähedal lepingu sõlmimisele Monaco ühe staarmängija Tiemoue Bakayokoga.

22-aastane poolkaitsja oli üks selle hooaja tähti Monaco eest Meistrite liigas. Kahjuks jäi nende laeks sel aastal poolfinaal, kus kaotati Torino Juventusele. Märtsis tegi Bakayoko ka debüüdi Prantsusmaa koondise eest sõprusmängus Hispaaniaga.

Chelseal on ees tihe suvi, sest mängijaid, kellest huvitutakse on üpriski palju. Juventuse äärekaitjsa Alex Sandro on üks nimedest, kes arvatavasti on liitumas Londoni suurklubiga.