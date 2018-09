Mohamed Salah üritab pühapäeval negatiivset rekordit vältida

Eelmisel hooajal kõigi sarjade peale kokku lausa 46 väravat löönud Salah pole suutnud kolmes viimases kohtumises skoori teha ning kui väravaarve jääb avamata ka pühapäeval, on egiptlase jaoks tegemist Liverpooli karjääri negatiivse rekordiga.

Siiani pole Salah Liverpooli särgis kunagi neljas mängus järjest kuivale jäänud.

Vaatamata Salahi kesisele väravavormile on Liverpool alustanud hooaega hiilgavalt ning jätkab Premier League`is täisedu ehk viie võiduga. Egiptlane on tänavu skoori teinud kahel korral, kuid Liverpooli meeskonna arvel on juba 14 väravat.