Mitu luumurdu saanud Chelsea jalgpallur peaks juba kümne päeva pärast treeningutele naasma

Londoni Chelsea peatreener Antonio Conte sõnul sai meeskonna ründaja Pedro kokkupõrkel Arsenali väravavahi David Ospinaga mitu näopiirkonna luumurdu, kuid hispaanlane peaks treeningutest osa võtma juba 10 päeva pärast.

29-aastane Pedro viidi Pekingis, kus mäng toimus, haiglasse ning ta pidi ka öö seal veetma. Peale murdude sai mängija ka peapõrutuse, kuid kiire postitus Twitterisse kinnitas, et temaga on kõik korras ning ta on juba Londonis.

Arvatavasti peab Pedro pikka aega treeningutel kandma ka nägu kaitsvat maski.

Ülejäänud Chelsea meeskond jätkab hooaja eelset turneed Singapuris, kus sel nädalal on nende vastasteks Müncheni Bayern ja Milano Inter.