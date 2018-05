Mis saab Londoni Chelseast? Klubi omanikku Roman Abramovitši ei lubata praeguse seisuga enam Inglismaale

Londoni Chelsea jalgpalliklubi alistas laupäeval Inglismaa karikafinaalis 1:0 Manchester Unitedi. Tavapäraselt meeskonna suuri matše tribüünilt jälgivat Chelsea omanikku Roman Abramovitši ei olnud seekord aga kusagil näha.

Financial Times jõudis asja põhjustele jälile ning teatas, et Abramovitši ei lubata praeguse seisuga lihtsalt Inglismaale.

Venemaa kodanikuna on Abramovitšil vaja Inglismaal viibimiseks viisat. Kui Chelsea omanik asus viimati viisat uuendama, siis ametnikud seda lihtsalt ei teinud.

Financial Times viitab oma Venemaa allikatele, et tavapäraselt Londonis elaval Abramovitšil on olnud raskusi oma viisa uuendamisega ja seetõttu on ta sõitnud tagasi Venemaale. Tema senine investori viisa lõppes eelmisel kuul.

Ajalehe teatel on tegemist poliitliste põhjustega ning viisa mitte uuendamise tagamaid tuleb otsida Venemaa ja läänemaailma viimase aja vastasseisust.

Sunday Timesi teatel on Abramovitš Suurbritanias alaliselt elavatest inimestest rikkuselt 13.

Abramovitš ostis Chelsea 2003. aastal. Praeguste uudiste valguses ei osatud koheselt kommenteerida, kas säärased otsused võivad mingit mõju avaldada ka Chelsea jalgpalliklubile.