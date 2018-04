Mis saab Arsene Wengerist edasi?

Tasakesi on sosistatud ka David Beckhami peagi Miamisse loodavast MLS-i meeskonnast, ent sellega tuleks Wengeril veel poolteist aastat oodata, mistõttu on see pigem ebatõenäoline variant.

Sugugi välistada ei saa muidugi ka erinevaid Aasia turge: Hiina meistriliiga meeskonnad on lisaks mängijatele valmis suurt raha pakkuma ka peatreenerite eest. Praegugi teenivad näiteks seal leiba Fabio Cannavaro, Paulo Bento ja Manuel Pellegrini.

Hoopis tõenäolisemaks peetakse aga seda, et Wenger asub esimest korda oma karjääris mõne rahvusmeeskonna etteotsa. Pärast suvist MM-finaalturniiri avaneb ilmselt sellel rindel nii mõnigi töökoht ning on teada, et varasemalt on korduvalt Wengeri teenete vastu huvi tundnud näiteks Inglismaa koondis. Koondisetreeneri ameti kasuks räägib näiteks tõsiasi, et see on klubitreeneri tööst igapäevatöö mõttes tunduvalt vähemnõudlikum. Lisaks Inglismaale on spekuleeritud näiteks ka Prantsusmaa koondisega ja isegi Katariga, kes loodab nelja aasta pärast nende juures toimuvaks MM-finaalturniiriks oma koondisele vunki juurde anda.