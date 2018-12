Miks ei ole Manchester United veel Jose Mourinhot vallandanud? Ajakirjanik avaldas pragmaatilise põhjuse

Kuigi United on kardetult tänavusel hooajal Mourinho käe all olnud tõeliselt õnnetu ning jääb 17 vooru järel liidrist Liverpoolist maha juba 19 punktiga, püsib Mourinho endiselt ametis - tuleb välja, et summad, mis talle vallandamise korral makstakse, on väga suured.

Nimelt sõlmis portugallane alles kevadel klubiga uue lepingu, mis kehtib järgmise hooaja lõpuni. Vallandamise korral tuleks klubil talle välja maksta kogu palk, mis talle ülejäänud lepingu aja jooksul võlgnetakse - ning see summa on ühe hooaja kohta koguni 26,7 miljonit eurot.

Võimalik, et Unitedi tegevdirektor Ed Woodward soovib selle summa pealt pisut säästa - juhul, kui United uuel hooajal Meistrite liigasse ei jõua, väheneb Mourinho aastapalk automaatselt veerandi võrra ning seetõttu väheneb mitmete miljonite võrra ka kompensatsioon. See tähendab, et on täiesti võimalik, et Mourinhole näidatakse ust alles siis, kui klubil ei ole enam teoreetiliselt võimalik neljandale kohale jõuda.

Hetkel on Unitedil kuuendana kirjas 26 punkti, neljandal kohal paikneval Chelseal 37 silma.