Inglise valitsev jalgpallimeister Leicester City näitas itaallasest peatreenerile Claudio Ranierile ust, kuigi Meistrite liigas on edasipääsuvõimalused veel lahtised.

Premier League'is võitleb tiitlikaitsja ellujäämise nimel, asudes 25 vooru järel 21 punktiga 17. kohal. Väljalangemistsoonist lahutab Leicesteri vaid üks punkt. Meistrite liigas saadi kolmapäeval kaheksandikfinaali avamängus Sevillalt 1:2 kaotus, kuid kodumängu eel omatakse veel kerget edasipääsušanssi.

2015. aasta juulist Leicesteri tüürinud Ranieri avaldas hiljuti Inglise meediale, et loobus käesoleva hooaja alguses teistest magusatest pakkumistest, et Leicesteriga veel midagi imelist korda saata. Tänase uudise valguses tundub, et juhtkond on tema meetoditesse usu kaotanud.

"See on kõige raskem otsus, mis meil on tulnud seitsme aasta jooksul teha, aga me oleme kohustatud klubi pikemaajalised huvid tõstma esile isiklikest tunnetest, olgu nad nii tugevad kui tahes," ütles Leicester City juhatuse aseesimees klubi kodulehel.