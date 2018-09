Mesut Özili karjäär Londoni Arsenalis võib jaanuaris läbi saada

Inglismaa meedia kirjutab, et Özil ei ole suutnud avaldada muljet Arsenali uuele peatreenerile Unai Emeryle ja seetõttu on võimalik, et nädalas ligi 400 000 eurot teeniv mängumees tehakse rahaks.

Türgi väljaande Fotomac teatel on Özilil mitmeid kosilasi ja tema kõige tõenäolisemaks sihtkohaks on Istanbuli Fenerbahce.

Özili ja Emery suhted ei ole praegu just parimad, kuna poolkaitsja arvates ei püüagi peatreener temast kogu potentsiaali kätte saada. Özil ise eelistab teatavasti tegutseda mängujuhi positsioonil, kuid Emery on teda kasutanud paremal äärel.

Kui Türgi meedia viib Özili jaanuariks Fenerbahce ridadesse, siis Daily Mail kirjutab, et poolkaitsjast on tõsiselt huvitatud ka Manchester United.