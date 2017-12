Messi ja Ronaldo seljatanud Kane: ma lähen veelgi paremaks

Tottenhami jalgpalliklubi ründaja Harry Kane lõi teisipäeval kolm väravat, kui tema tööandja alistas 5:2 Southamptoni. 24-aastane Kane on sel kalendriaastal löönud nüüd klubi ja koondise eest kokku 56 väravat ehk käimasoleval aastal jääb ta üldsises pingereas Lionel Messist ja Cristiano Ronaldost ettepoole.

Kane tõdes, et võrdlus Messi ja Ronaldoga on tema jaoks meelitav ja tekitab suurepärase tunde. Võrreldes Messiga on Kane sel aastal löönud kaks ning Ronaldoga kolm väravat rohkem, kirjutab BBC Sport.

“See on olnud imeline aasta. Oluline on iga aastaga paremaks muutuda. Olen seda läbi karjääri ka alati suutnud. Jätkan samamoodi,“ teatas Kane. “Messi ja Ronaldo on domineerinud niivõrd pikalt, et nad on üldse läbi aegade kaks parimat. Ainuüksi võrdlus nendega tekitab suurepärase tunde.“

Ühtlasi sai Kane enda nimele ka ühe Premier League'i rekordi. Ühe kalendriaasta jooksul on ta nüüd löönud 39 väravat. Varasem Premier League'i rekord kuulus Alan Shearerile 1995. aastast 36 tabamusega. Sheareril kulus selleks 42 mängu, Kane'il nüüd aga 36.