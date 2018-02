Meistrite liigat ootavad sügisel ees suured muutused

UEFA Meistrite liigas toimuvad 2018/2019 aastal mõned muutused seoses mänguaegade ja alagrupifaasi kvalifitseerumisega, teatab The Mirror.

Kohtumised jäävad siiski teisipäevadele ja kolmapäevadele, kuid algusajad on sarnased praegusele Euroopa liiga süsteemile. See tähendab, et matšid algavad Eesti ajas alates kella 19-st kuni kella 22-ni.

Muutused on toimumas ka eelkõige alagrupifaasi saamisega. Automaatselt saavad nüüd sinna neli parimat meeskonda Hispaaniast, Saksamaalt, Inglismaalt ja Itaaliast. Prantsusmaalt ja Venemaalt pääsevad kaks tiimi ning kindlalt saavad pääsu ka meistrid Portugalist, Ukrainast, Belgiast ja Türgist. Peale nende oodatakse ka Meistrite liiga ja Euroopa liiga võitjaid.

Ainult kuus meeskonda kümne asemel saavad nüüdsest tagada pääsu põhiturniirile läbi kvalifikatsiooni.