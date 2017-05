Meistrite liiga kohad jagatakse viimases voorus: ManCity tõusis kolmandaks, Arsenal jõudis Liverpoolist punkti kaugusele

Londoni Arsenali jalgpallimeeskond alistas täna koduväljakul Sunderlandi 2:0 ja säilitas lootuse uueks hooajaks Meistrite liigasse pääseda.

Arsenalile tõi tabeli viimase meeskonna vastu üliolulise võidu Alexis Sanchez, kes jõudis väravateni 72. ja 81. minutil.

Sama olulise võidu võttis Manchester City, kes oli kodustaadionil üle West Bromwichist 3:1, tõustes Liverpoolist mööda kolmandaks.

Kui Manchester Cityl on viimase vooru eel kolmandana 75 punkti, siis Liverpoolil on 73 ja Arsenalil 72 silma. Meistrite liigasse pääsevad teatavasti neli paremat. Tabeli kaks kõrgemat kohta on endale kindlustanud Chelsea (90 punkti) ja Tottenham (80p).

Viimases voorus võõrustab Liverpool Middlesbrough`d, Manchester City mängib võõrsil Watfordiga ja Arsenal kodus Evertoniga.