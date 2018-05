Meistrite liiga ei olegi aasta kõige suurema auhinnarahaga klubijalgpallimatš. Sugugi mitte - see pole isegi tänase päeva kõige suurema auhinnarahaga kohtumine!

Sealjuures on just rahaliselt kaalul hiiglaslikud summad. Puhtalt Premier League'i tõusmine toob klubile kolmeaastase perioodi jooksul sisse minimaalselt 200 miljonit eurot, samal ajal kui esiliigasse jäädes oleks summa Fulhami puhul 22 miljonit, Aston Villa puhul 36 miljonit. Erinevus tuleneb sellest, et Premier League maksab liigast välja kukkunud meeskondadele järgmise kolme aasta jooksul "langevarjumakseid", mida Villa veel hetkel teenib. Seega tähendaks Fulhamile tänase kohtumise võitmine 178 miljoni eurost võitu, Villale 164 miljoni eurost võitu.

UEFA Meistrite Liiga auhinnarahad on selle kõrval täielik köömes: võitja teenib auhinnarahana 15,5 miljonit eurot, kaotaja 11 miljonit. Seega on Meistrite liiga finaalis vahe võidu ja kaotuse vahel vaid 4,5 miljonit eurot, Inglismaa esiliiga play-off finaalis aga peaaegu 40 (!) korda suurem!