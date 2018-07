Meedia süüdistab Jürgen Kloppi kahepalgelisuses

FC Liverpooli peatreener Jürgen Klopp pidi enne USA-turnee algust ajakirjanikele aru andma, miks tema jutt ja teod kokku ei lähe.

Klopp ütles 2016. aastal pärast Paul Pogba 89 miljoni naela suurust üleminekut Manchester Unitedisse, et kui sellised hiigelsummad muutuvad tavapärseks, on temal aeg jalgpallist lahkuda. Nüüd pidi Klopp ajakirjanikele aru andma, miks ta on viimase aastaga kulutanud uutele mängijatele üle 250 miljoni naela, makstes alles hiljuti AS Roma väravavahi Alissoni eest rekordilised 66,8 miljonit.

"Mind ei huvita, mida maailm arvab. Samuti ei huvitanud Manchester Unitedit, mida mina arvasin. See (hiigelsummade maksmine) on hetkel ainus võimalus. Kas ma olen oma arvamust muutnud? Jah. See on tõsi. Aga parem on oma arvamust muuta, kui et sul polegi kunagi arvamust," vastas Klopp süüdistustele, et ta on kahepalgeline.