Mbappé käitumine sotsiaalmeedias pani Arsenali fännide suud vett jooksma

AS Monaco noor ründetäht Kylian Mbappé on hetkel maailma jalgpallis kõige kuumem nimi ja 18-aastast ässa ihaldavad enda ridadesse kõik tippklubid.

Viimaste kuulduste kohaselt on Arsenal Mbappé teenete eest teinud Monacole piraka pakkumise, kuid Prantsusmaa meister lükkas selle tagasi. Arsenali fännid on aga saanud uut lootust, et noor tormaja soovib nendega liituda - nimelt "laikis" Mbappé Twitteris ühte omapärast säutsu ning hakkas Instagramis mitmeid Arsenali pallureid jälgima.

"Nüüd on Arsenalil õige aeg teha pakkumine nii Kylian Mbappé kui Alexandre Lacazette'i eest," seisis ühe fänni tehtud säutsus, mida Monaco ründaja laikis. Samal päeval panid usinad poolehoidjad tähele, et ta hakkas Instagramis jälgima Mesut Özili, Alexis Sanchezt ja Jeff Reine-Adelaide'i.