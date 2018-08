Mattias Käidi koduklubi noolib Arsenali kaitsjat

BBC Spordi andmetel on klubid jõudnud omavahel kokkuleppele, kuid paika on veel vaja panna viimased tingimused.

Chambers liituks Fulhamiga ühe aasta pikkuse laenulepingu alusel. 23-aastane Chambers sõlmis eelmisel kuul Londoni Arsenaliga nelja aasta pikkuse lepingu. Meeskond tahab, et mees saaks stabiilselt mänguaega, kuid Arsenalis tal seda tulevasel hooajal pole võimalik leida.

Fulham on tänavu suvel tegutsenud üleminekuturul aktiivselt. Varasemalt on ostetud Serbia ründaja Aleksandr Mitrovic, sakslasest ääreründaja Andre Schürrle ja hispaanlasest väravavaht Fabri. Veel on soetatud poolkaitsja Jean Michael Seri ning kaitsja Maxime le Marchand.

Fulham kohtub Premier League'i avavoorus Crystal Palacega.