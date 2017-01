Liverpooli jalgpalliklubi kamerunlasest keskkaitsja Joel Matip on vigastusest paranemas ning võib järgmisel nädalal juba Manchester Unitedi vastu platsil olla.

Endist Schalke kaitsjat on viimased viis mängu eemal hoidnud hüppeliigesevigastus. Kõik need viis mängu oleme meie saanud kaasa elada Ragnar Klavani vägitegudele.

"Jalg läheb paremaks ning ma loodan paari päeva jooksul jälle treeninguid täies mahus kaasa teha," ütles Matip Liverpooli kodulehele. "Selline on plaan, kuid kunagi ei tea, kuidas läheb. Oleme positiivsed ja loodame, et see peatükk saab peagi läbi."

"See oli mu vasak hüppeliiges. Sidemed olid kahjustatud. Alguses pidin sellele puhkust andma, aga hakkasin liiga vara mängima. Kolm või neli nädalat enne West Hami mängu (11. detsembril) tundsin seda esimest korda, kuid tahtsin ikka mängida. Asjad hakkavad nüüd paremuse poole minema. Tahan terveks saada ja väljakule naasta, kuid koosseisu tagasi saamine pole eesmärk omaette. Pean enne vormi saama, küll siis teised asjad tulevad juba iseenesest."

Kindlasti ei osale Matip veel pühapäeval FA karikamängus Plymouthi vastu, kuid 15. jaanuaril, kui mängitakse Old Traffordil Unitediga, on väljaande Liverpool Echo teatel oodata Matipi comeback'i. Enne seda sõidab Liverpool veel 11. jaanuaril liigakarika poolfinaaliks külla Southamptonile.