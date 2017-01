Ragnar Klavani konkurent algkoosseisu kohale, Joel Matip peab ilmselt kõrvalt vaatama veel kuute Liverpooli kohtumist, sest keeldus Aafrika Rahvuste Karikal esindamast Kameruni koondist.

25-aastane keskkaitsja paranes just vigastusest ja olnuks füüsiliselt valmis mängima juba pühapäeval Manchester Unitedi vastu, kuid Jürgen Klopp ei julgenud teda FIFA sanktsioonide kartuses kasutada.

Praegu on FIFA seisukohal, et ilma koondise loata ei tohi Matip Liverpooli eest kuni Aafrika turniiri lõpuni mängida. Ehk kui Kamerun jõuab 5. veebruaril peetavasse finaali, saab Matip väljakule joosta alles 11. veebruaril toimuvas Premier League'i kohtumises Tottenhami vastu. Vahele jääksid aga kohtumised Plymouthi (FA Cup), Swansea, Southamptoni (liigakarika poolfinaali kordusmäng), Chelsea ja Hulli vastu.

Pärast pühapäevast kohtumist ütles Liverpooli peatreener Jürgen Klopp: "Meie oleme aru saanud, et Matip on koondisekarjääri lõpetanud ning me oleme klubina teinud kõik, et see selgeks teha, aga me pole veel saanud sellist vastust, mis meil teda 100-protsendilise kindlusega kasutada lubaks. See on ausalt öeldes päris keeruline ja frustreeriv olukord."

Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA kinnitas esmaspäeval ESPN-ile, et Liverpool on nendega ühendust võtnud ning klubile on meelde tuletatud mängijate üleminkeute ja staatuse regulatsiooni artiklit 5, mis sätestab: "Mängija, kes on tema alaliidu poolt kutsutud esindama ühte nende koondistest, ei tohi klubi eest perioodil, milleks ta on vabaks lastud või peaks olekma vabaks lastud - pluss veel antud perioodi viis päeva -, mängida, kui just alaliiduga pole teisiti kokku lepitud."

FIFA pressiesindaja lisas, et kui vastavas reeglis peaks rikkumisi toime pandama, tegeleb sellega FIFA distsiplinaarkomisjon.

Matip pole Kameruni eest mänginud alates 2015. aasta septembrist, kuid lisati Aafrika karika eel koondise esialgsesse nimekirja. Kamerun alustas Aafrika Rahvuste Karikat laupäeval 1:1 viigiga Burkina Faso vastu.