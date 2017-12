Mart Poomi kunagine tiimikaaslane on tõsises hädas: lahutus jättis ta vaeseks ja kodutuks

Inglismaa väljaanne Mirror on luubi alla võtnud Arsenali kunagise fännide lemmiku Emmanuel Eboue elutee, mis on viimastel aastatel võtnud tugevalt negatiivse pöörde.

34-aastane Eboue mängis Arsenali ridades Premier League'is seitse hooaega, kuuludes muuhulgas ühte meeskonda ka Mart Poomiga. Selle aja jooksul teenis ta miljoneid, elas häärberis ning sõitis uhkete autodega, praegu vajab ta aga Londonis ringi liikumiseks ühistransporti ning on oma maja kaotamas.

Praeguseks on kunagine elurõõmus vutitäht nii sügavas masenduses, et tema jaoks ei ole võõrad isegi mõtted enesetapust. "Palun jumalat, et ta need mõtted minu peast ära võtaks," rääkis Eboue.

Elevandiluuranniklane räägib oma rasketest aegadest avalikult, sest soovib, et teised Aafrika jalgpallurid tema vigu ei kordaks.

Viimaste aastate jooksul on Eboue:

kaotanud koledaks kiskunud lahutusprotsessi, kus kohus otsustas kogu tema vara anda abikaasale Aurelie'le;

põgenenud politseinike ja kohtutäiturie eest, kes tahavad teda tema enda kodust välja visata;

olnud eemaldatud oma kolmest lapsest, keda ta pole alates juunikuust näinud;

on olnud leinas: hiljuti surid nii vanaisa, kes ta üles kasvatas, kui ka traagilises mootorrattaõnnetuses hukkunud vend.

pidanud tõrjuma meedias levinud valekuuldusi, et ta on HIV-positiivne.