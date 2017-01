Ragnar Klavan peaks säilitama Liverpooli jalgpalliklubis algkoosseisu koha, isegi kui kamerunlane Joel Matip vigastuspausilt naaseb, arvab endine Londoni Arsenali väravavaht Mart Poom.

"Mina pean teda küll juba pühimeheks. Ta kasutas detsembris Matipi vigastuse hästi ära ja temata on Liverpool püsinud kaotuseta. Ta on väga hästi mänginud ja palju kiita saanud. Samas nii mina kui ka Ragnar teame, et jalgpallis pole kunagi midagi kindlat. Sellisel tasemel käib igale kohale kõva võitlus. Õnneks on Inglismaal palju mänge - liiga, karikas, liigakarikas - ning vigastusi tuleb ikka ette. Praegu leian küll, et Jürgen Kloppil oleks imelik teda välja vahetada," rääkis Poom.

Klavan on viies mängus järjest saanud kirja täismängu. Võidetud on Middlesbrough'd (3:0), Evertoni (1:0), Stoke Cityt (4:1) ja Manchester Cityt (1:0) ning esmaspäeval viigistati Sunderlandiga (2:2). Eesti koondise väravavahtide treeneri arvates on ta end treenerile ja fännidele juba piisavalt tõestanud.

Poom: "Ta on parimas eas mängija ja kogemusi Bundesligast piisavalt saanud. Tal on kõik mängijaomadused, et Premier League'is läbi lüüa: füüsiliselt väga tugev, enda eest väga hästi hoolitsenud ja eratreenerit kasuanud, ta suudab selle tempo ja intensiivsusega toime tulla. Tal on kiirust, võimsust ja tehnikat, mida Liverpooli-sugune klubi oma kaitsjate puhul hindab, ning ta suudab ka ise rünnakuid üles võtta. Ta on tõestanud Kloppile ja Liverpooli fännidele, et saab sellisel tasemel hakkama. Väga kindel kaitsja, kes ei tee mingeid lollusi ega võta suuri riske. Kindel vend, täpselt nii, nagu kaitsjatelt oodataksegi."

Esmaspäevane mäng, kus Klavan tekitas 25. minutil Sunderlandile 1:1 viigivärava toonud penalti, Poomi arvates eestlase aktsiaid maha ei tõmmanud. "Apse tuleb ikka ette. See oli üsna pehme penalti, mängija ronis kahe-kolme mehe vahelt ja kukkus kergelt. Vahel ei antagi selle eest penaltit. Vaevalt ta sellepärast kohe koosseisust maha võetakse. Tuleb ikka vaadata suuremat pilti - Ragnariga on Liverpool olnud heas hoos," sõnas Poom.

Noomib ajakirjandust

Eksväravavaht avaldas arvamust, et meedia on Klavani tegemiste kajastamisel pisut liiale läinud. "Elame sellisel infoajastul, kus igaüks võib säutsuda ja olla suur spetsialist. Ei tea, kas on päris õige, et Eesti ajakirjandus iga Twitteri kommentaari üles nopib. Lubage tal rahulikult mängida ja rõõmustagem edusammude üle. Minul oli selle võrra omal ajal lihtsam - iga liigutus ei olnud niivõrd luubi all," rääkis Poom.

” Elame sellisel infoajastul, kus igaüks võib säutsuda ja olla suur spetsialist. Minul oli selle võrra omal ajal lihtsam. Mart Poom

Kihlveokontorites hinnatakse sel hooajal Liverpooli tiitlivõimalusi paremuselt teiseks, mis on tabeliseisu arvestades loogiline. Koefitsentidest rääkides saaks praegu Chelsea võidule panustades enamikus Inglise ennustusportaalides raha tagasi 1,57- ja Liverpoolile panustades 6,5-kordselt.

„Chelsea on oma 13 järjestikuse võiduga ikka megahoos. Nad ei ole üldse komistanud, isegi mitte viiki mänginud. Õnneks pole vahe veel väga suur (kuus punkti – toim). Chelsea mängumasin töötab küll võimsalt, aga väike vigastus või kriis võib anda teistele võimaluse,” pakkus Mart Poom ja tõi välja Chelsea peamised tugevused.

"Eden Hazard ja Diego Costa moodustavad väga võimsa ründepaari. N'Golo Kanté ostmisega pandi täkkesse - ta kontrollib hästi kaitseliini esist. Thibaut Curtois, keda loetakse üheks maailma parimaks väravavahiks, on kindel esinumber. Klopp vahetas väravavahti, pannes Loris Kariuse asemele Simon Mignolet. Koos temaga sai ka Ragnar mängu ja Liverpooli kaitse muutus kindlamaks. Hindan Curtois'd tugevamaks väravavahiks kui Mignolet'd."