32-aastane Bastian Schweinsteiger lahkub tänavuse hooaja järel Manchester Unitedist ja siirdub arvatavasti USA-sse Chicago Fire rivistusse, kirjutab The Sun.

Inglise ajalehe andmetel on Unitedi juhid Schweinsteigerile öelnud, et ta võib suvel klubist tasuta lahkuda, kuigi tal on leping ka järgmiseks hooajaks.

United loodab sakslase oma palgalehelt maha saada ja säästa järgmise hooajaga 6 miljonit naela (6,8 miljonit eurot). Tänavu vaid neljas mängus väljakule pääsenud Schweinsteiger teenib Unitedis 140 000 naela (160 000 euro) suurust nädalapalka.

Chicago Fire on väidetavalt valmis sakslasele pakkuma 90 000 naelast (103 000 eurost) nädalapalka.